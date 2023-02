Speciale energia: ambasciatore Razov, prezzo Gnl Usa fornito a Italia supera quello russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas naturale liquefatto (Gnl) fornito all'Italia dagli Stati Uniti è di 4-5 volte superiore al prezzo del gas dalla Russia. E' la tesi sostenuta dall'ambasciatore russo a Roma, Sergej Razov, intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". L'ambasciatore ha ricordato che la Russia "ha fornito stabilmente per decenni gas e altre risorse energetiche in Italia secondo gli accordi a lungo termine". "Nel 2021, oltre 30 miliardi di metri cubi di gas sono stati importati in Italia, rappresentando il 40 per cento del consumo interno del Paese. Non c'erano dubbi sull'affidabilità e sulla redditività economica di tali forniture", ha osservato Razov, sottolineando che nel 2022, le esportazioni russe in questo settore sono diminuite di oltre la metà. Per sostituire i volumi in calo, ha proseguito il diplomatico russo, le autorità italiane hanno aumentato le importazioni di gas dall'Algeria, dall'Azerbaigian e altri Stati. "Tuttavia, le tariffe del gas (...) sono aumentate di molte volte. Il Paese era sull'orlo di una crisi energetica", ha affermato l'ambasciatore. Secondo Razov, "il prezzo del gas naturale liquefatto fornito in Italia dagli Stati Uniti è 4-5 volte superiore a quello fornito dai gasdotti russi". "Naturalmente, auguriamo sinceramente agli italiani un rapido superamento di queste difficoltà (...), ma prevale la domanda se fosse necessario mettere a rischio la propria economia e il benessere dei cittadini per ragioni politiche", ha concluso l'ambasciatore. (Rum)