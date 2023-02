Speciale energia: Moldova, presidente Sandu incontra sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha avuto un incontro con il sottosegretario di Stato per la crescita economica, l'energia e l'ambiente degli Stati Uniti, Jose W. Fernandez, in visita a Chisinau. Secondo un comunicato dell'amministrazione presidenziale moldava, gli interlocutori hanno parlato dell'impatto negativo che la guerra della Russia contro l'Ucraina ha sulla Moldova. Il capo dello Stato ha espresso la sua gratitudine per la partnership a lungo termine con gli Stati Uniti e per tutto il sostegno finanziario fornito per superare le crisi dell'ultimo anno. È stato sottolineato il contributo degli Usa allo sviluppo della democrazia e all'avanzamento della lotta al fenomeno della corruzione, nell'ambito delle sanzioni emesse dall'Office for Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro americano nei confronti di determinate persone ed entità della Moldova coinvolte nella corruzione sistemica e nell'indebolimento della sicurezza dello Stato. (Rob)