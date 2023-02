Torino: Politecnico riceve contributo Erc Commissione Europea per ricerca su terapie a Rna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Torino ha ricevuto il contributo Erc dalla Commissione Europea per il progetto Polirna che punta allo sviluppo di nuove terapie per il trattamento di patologie come lo scompenso cardiaco e le malattie neuromuscolari a base di Rna. "Le partnership di ricerca promosse dall’utilizzo dei nuovi kit di Polirna costituiranno la base per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche – ha spiegato la professoressa Valeria Chiono, che ha sviluppato il progetto - Questo lavoro, infatti, ha l’ambizione di facilitare lo sviluppo di nuove terapie a base di Rna per il trattamento dei pazienti affetti da scompenso cardiaco o da malattie rare neuromuscolari, in un secondo momento estendibile anche ad altre patologie, ad esempio oncologiche. Il progetto Polirna intende sviluppare nuovi nanocarrier, a base di polimeri e lipidi, per un rilascio efficace e sicuro di Rna a specifiche cellule bersaglio, modulando la loro funzionalizzazione superficiale. (segue) (Rpi)