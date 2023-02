Torino: Politecnico riceve contributo Erc Commissione Europea per ricerca su terapie a Rna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nanovettori saranno sviluppati in forma di 'kit per uso nella ricerca', per la preparazione di nanocarrier capaci di rilasciare efficacemente le molecole di Rna (in particolare del tipo siRna e microRna) ai cardiomiociti e alle cellule muscolari scheletriche, al fine di supportare la ricerca preclinica sulla medicina rigenerativa cardiaca e le malattie neuromuscolari. Lo sviluppo e la validazione della tecnologia beneficeranno della collaborazione con i maggiori esperti biologi e clinici dei due settori e con alcune aziende che supporteranno il percorso di traslazione della piattaforma dalla ricerca al mercato. Il progetto permetterà di rafforzare la proposta di valore della tecnologia Polirna rispetto alle attuali soluzioni presenti sul mercato e supporterà l’iter che porterà alla fondazione di una start-up innovativa", ha concluso Chiono. (Rpi)