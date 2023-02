Asean: sondaggio, l’influenza cinese è in calo e quella statunitense in ascesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina resta la superpotenza più influente nel sud-est asiatico ma la sua presa sulla regione è in calo, al contrario di quella degli Stati Uniti. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto di Singapore Iseas-Yusof Ishak su un campione di 1.308 cittadini dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Se un anno fa il 54,4 per cento degli intervistati affermava di considerare la Cina il Paese più influente nella regione, ora tale opinione è condivisa solo dal 41,5 per cento. Il declino dell’influenza di Pechino è percepito in particolare in Laos (dal 75 al 30,8 per cento) e in Myanmar (dal 70,9 al 40 per cento attuale). Al contrario, il sostegno verso gli Stati Uniti appare in forte crescita in Paesi come Indonesia, Myanmar, Singapore e Filippine. E se un anno fa solo il 29,7 per cento degli intervistati considerava Washington l’attore più influente nel sud-est asiatico, oggi a pensarla in tal modo è il 31,9 per cento. (segue) (Fim)