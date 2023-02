Asean: sondaggio, l’influenza cinese è in calo e quella statunitense in ascesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sondaggio viene chiesto agli intervistati anche quale Paese è in grado di garantire un ordine basato sulle regole e di proteggere il diritto internazionale nella regione. Un anno fa a scegliere la Cina era il 13,6 per cento, oggi il 5,3 per cento. Il 27,1 per cento degli intervistati nomina invece gli Stati Uniti, in calo rispetto al 36,6 per cento di un anno fa. Ancora, circa metà degli intervistati (il 49,8 per cento) afferma di avere “poca o nessuna” fiducia nella Cina come attore in grado di contribuire alla pace globale, alla sicurezza e alla governance. Particolarmente significativo, in questo senso, è il dato del Myanmar, dove la Cina è considerata come il principale sostenitore internazionale della giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato nel febbraio del 2021: l’80 per cento dei birmani intervistati dichiara di avere “poca o nessuna” fiducia nella Cina. Percentuali non dissimili emergono però dal Vietnam (78,7 per cento) e dalle Filippine (62,7 per cento). (segue) (Fim)