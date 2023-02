Asean: sondaggio, l’influenza cinese è in calo e quella statunitense in ascesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello regionale, il 41,4 per cento dei rispondenti ha paura che la Cina possa usare il suo potere economico e militare “per minacciare gli interessi e la sovranità” del suo Paese. È un timore particolarmente diffuso in Vietnam (65,4 per cento) e nelle Filippine (62,9 per cento). Il 26,6 per cento ritiene che Pechino non sia “una potenza affidabile”, mentre il 12,7 per cento crede che il futuro della Cina sia più incerto dopo il 20mo Congresso del Partito comunista dello scorso ottobre. Significativo è anche il dato secondo cui, se l’Asean fosse costretta a scegliere tra le due superpotenze, il 61,1 per cento degli intervistati si affiderebbe agli Stati Uniti, mentre solo il 38,8 per cento alla Cina (il 43 per cento lo scorso anno). (segue) (Fim)