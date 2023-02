Asean: sondaggio, l’influenza cinese è in calo e quella statunitense in ascesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tuttavia il Giappone a figurare come la potenza più degna di fiducia per le popolazioni del sud-est asiatico: così la pensa il 54,2 per cento degli intervistati. A seguire vi sono Stati Uniti (54,2 per cento), Unione europea (51 per cento), Cina (29,5 per cento) e India (25,7 per cento). È in effetti in crescita (dal 2,6 del 2022 al 7,2 di quest’anno) la percentuale di quanti considerano le forze armate giapponesi uno strumento per la pace e la stabilità nella regione. Il sondaggio riflette tuttavia anche una diffusa preoccupazione per lo scoppio di un conflitto nell’Indo-Pacifico. Ne emerge come il 43,3 per cento dei cittadini Asean tema che una guerra nello Stretto di Taiwan possa destabilizzare l’intero sud-est asiatico. Secondo il 28,7 per cento degli intervistati i Paesi della regione sarebbero infatti costretti ad assumere una posizione al fianco di uno dei due schieramenti, mentre il 15,5 per cento ha solo paura che le ostilità possano ridurre la cooperazione economica con la Cina o con Taiwan. Quanto al dossier russo-ucraino, la stragrande maggioranza degli intervistati (82,9 per cento) esprime preoccupazione per l’invasione e oltre la metà (58,3 per cento) afferma di percepire gli effetti della guerra attraverso l’aumento dei prezzi dell’energia e del cibo. (Fim)