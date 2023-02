Eritrea: Afwerki, Asmara rientrerà nell'Igad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eritrea tornerà "senza dubbio" a far parte dell'Autorità intergovernativa per lo Sviluppo (Igad). Lo ha dichiarato il presidente Isaias Afwerki nel corso della conferenza stampa congiunta tenuta con l'omologo William Ruto a Nairobi, dov'è in visita ufficiale. "L'Eritrea è impegnata nell'integrazione regionale", ha detto Afwerki, che prevede di rientrare nell'Ifad, organizzazione alla quale ha sospeso la sua adesione nel 2007 accusandola di farsi manipolare dall'Etiopia a danno di Asmara.(Res)