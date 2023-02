Casa: Santillo (M5s), direttiva votata oggi a Bruxelles è svolta storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva votata oggi a Bruxelles sull'efficientamento energetico degli edifici "è un risultato storico, ed è la dimostrazione che l'Italia con il superbonus 110 per cento ha creato la 'scintilla' oltre due anni fa per avviare questo percorso su scala continentale. Oltretutto, nel testo è stata accolta anche la richiesta del M5s per un nuovo Recovery fund per dare spinta ai Paesi a predisporre investimenti in questa direzione". Lo afferma, in una nota, in una nota il deputato Agostino Santillo, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Purtroppo, però, il nostro Paese si fa notare per le reazioni sguaiate da parte della maggioranza di governo, che ha deciso di tenere un approccio desolante su questo fronte - continua il parlamentare -. Dai distinguo imbarazzati del ministro Pichetto Fratin fino alle parole insensate del ministro Salvini, il centrodestra come al solito si contraddistingue per divisioni e miopia. Ricordiamo bene i proclami di tutti i partiti in campagna elettorale e le promesse fatte in tutte le piazze sullo sblocco dei crediti fiscali: promesse rimaste lettera morta, che hanno accompagnato il masochistico stop al 110 per cento. Un errore marchiano, che pagano adesso imprese e lavoratori. Anche sulla direttiva, che prevede deroghe per i singoli paesi e scadenze diversificate per le varie tipologie di edificio, i partiti che sostengono il governo Meloni non colgono la grande opportunità economica e ecologica che ci si pone davanti per il prossimo decennio. Ormai gli ex patrioti sono piantati nel solco dell'austerità, con un immobilismo che produrrà crescita zero e nessun passo avanti su tutto ciò che guarda al futuro, a partire appunto dalla transizione ecologica. Il Movimento cinque stelle - conclude Santillo - si batterà perché il paese non vada a perdere questo treno che non passerà un'altra volta". (Com)