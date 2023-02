Energia: Spagna, Avintia ottiene dichiarazione ambientale per 11 progetti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avintia Energía ha ottenuto una dichiarazione di impatto ambientale (Dia) positiva per 11 progetti di energia rinnovabile in Spagna con un potenziale totale di 281 megawatt (MW). Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", il portafoglio comprende 3 parchi eolici e 8 parchi fotovoltaici. I progetti sono situati in sei diverse comunità autonome: i 3 parchi eolici saranno in Galizia, mentre gli 8 parchi fotovoltaici saranno situati in Castiglia La Mancia (4), Andalusia (2), Castiglia e Leon (1) e Valencia (1).(Spm)