Reddito cittadinanza: Gelmetti (Fd'I), riforma è punto fermo di questo esecutivo

- "Il governo volterà finalmente pagina sul Reddito di cittadinanza. Il premier Meloni lo spiega a chiare lettere nella sua intervista di oggi al 'Sole 24 Ore'. Una misura che ha fallito tutti gli obiettivi per i quali era nata e che necessita di una nuova fase, sostituendola con misure concrete di contrasto alla povertà e con il rafforzamento alle politiche attive di lavoro. Ferma restando la piena tutela di chi non è in grado di lavorare, si agirà per uno strumento in grado di accentuare il concetto di inclusione attiva e che migliorerà le politiche attive del lavoro". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Matteo Gelmetti. (Rin)