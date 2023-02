Libano: scossa 4,3 gradi scala Richter in villaggi al confine con Siria, abitanti lasciano abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di 4,3 gradi della scala Richter è stata percepita, nella serata di ieri, in diverse regioni del Libano orientale al confine con la Siria, tra cui Baalbeck e la Bekaa. Lo hanno riferito fonti locali ad “Agenzia Nova”, secondo cui gli abitanti, in particolare nel villaggio al confine di Qaa, hanno lasciato le proprie abitazioni per rifugiarsi in accampamenti o automobili. La direttrice del Centro geofisico nazionale, Marlene Brax, ha dichiarato oggi all’emittente televisiva “Otv”, che la scossa non è legata al violento sisma che, il 6 febbraio, ha colpito i territori della Siria settentrionale e della Turchia meridionale, percepito in Libano per circa 40 secondi. "Abbiamo registrato più di 15 terremoti in Libano nelle ultime ore, il che è insolito", ha detto Brax, secondo cui anche la scossa percepita ieri è insolita per il Paese, e, pertanto, è necessario rimanere vigili per almeno 48 ore. “Il panico di oggi non aiuta. Anch’io ho fatto le valigie e ci ho messo dentro passaporto e denaro, e in caso di forti scosse uscirò di casa. I libanesi dovrebbero fare lo stesso; preparare le valigie è tra le indicazioni della protezione civile”, ha aggiunto Brax. Secondo quanto riferito dal quotidiano “L’Orient le jour”, l’epicentro della scossa di ieri, verificatasi alle 20:58 ora locale (le 19:58 italiane), è stato a 5 chilometri a sud di Hermel, nel nord-est del Libano. La scossa è stata avvertita nella città meridionale di Saida, ma anche da abitanti nel nord del Paese, nella capitale Beirut e nella regione del Monte Libano. Poco prima, una scossa di assestamento derivante dal sisma in Turchia, di magnitudo 4, ha spinto i residenti di Tripoli, città del Libano settentrionale, a scendere in strada e a recarsi nei parchi pubblici aperti su istruzione del capo del comune, Ahmed Qamareddine. (Lib)