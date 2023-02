Turchia-Siria: Croce rossa italiana, tante le donazioni, grazie a generosità italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In poche ore sono state tante le donazioni a Croce rossa italiana (Cri) tramite il proprio sito a sostegno della campagna di raccolta fondi per l'emergenza terremoto in Turchia e Siria. "Grazie alla generosità di tanti che donano alla Croce Rossa Italiana con grande partecipazione e vicinanza, di fronte a quella che è una catastrofe immane che ha colpito intere comunità - ha commentato Rosario Maria Giancluca Valastro, presidente della Croce rossa italiana -. La campagna di supporto prosegue e stiamo riscontrando una vera pioggia di solidarietà davanti a quelle che sono necessità immense delle zone colpite dal sisma e di fronte all'azione dei soccorritori, in gran parte volontari provenienti dalle stesse comunità colpite", ha concluso. (Rin)