Imprese: Cy4Gate si aggiudica un nuovo contratto da 9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate ha siglato un importante contratto estero per la fornitura dei sistemi di Decision Intelligence. Il valore complessivo del contratto acquisito ammonta a nove milioni di euro per la durata di 36 mesi. Continua il percorso di internazionalizzazione di Cy4Gate che, grazie al proprio offering modulare e flessibile e con tecnologia italiana , riesce a soddisfare nicchie di mercato molto sfidanti. Gli importanti successi del Gguppo in termini di Order Intake realizzati già in questa fase iniziale dell’anno evidenziano come il business model sia ancorato a solidi fondamentali. Peraltro, questo successo che segue al closing dell’operazione di acquisizione della società francese Diateam, annunciata due settimana fa, conferma come il gruppo Cy4Gate abbia orientato la propria proposizione di valore al cliente sulle tecnologie, per essere un cyber hub a 360 gradi di piattaforme abilitanti la decision intelligence e la cyber security, sviluppati internamente e interamente proprietari, che indirizzano i bisogni degli omonimi mercati ad alta crescita e alti margini, tanto nel settore pubblico che delle corporate, in Italia e all'estero, con competenze e tecnologie 100 per cento “made in Europe”. “Abbiamo avviato, con questo importante contratto per il nostro Gruppo, un anno che sarà segnato da tante nuove sfide, forti anche di numerosi e rilevanti traguardi raggiunti nel corso del biennio precedente", ha sottolineato Emanuele Galtieri, Amministratore delegato e General Manager di Cy4gate. "Viene oggi ancora una volta confermata e rafforzata la strategia di Cy4Gate di sviluppare, mantenere e incrementare competenze distintive e di eccellenza e sono stati creati i presupposti per consolidarsi come polo di competenza tecnologica italiano ed europeo sulla Cyber. Con ancor più entusiasmo ed energia proseguiremo nel percorso di miglioramento della nostra value proposition, ben saldi sul presente costruito e con lo sguardo rivolto alle future necessità dei nostri clienti in un contesto che evolve molto rapidamente”. (Com)