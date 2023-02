Carceri: Castelli, da guardasigilli dissi di no a cessazione 41 bis per alcuni boss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il procuratore nazionale Antimafia mi riferì che alcuni esponenti di primo piano di Cosa nostra gli avevano offerto la possibilità di dissociarsi pubblicamente dalla mafia in cambio della cessazione del 41 bis nei loro confronti. Il lato positivo della questione era quello per il quale ci sarebbe stata una resa da parte di elementi importanti della mafia, quindi una vittoria dello Stato. Poi prevalse l'idea che tutto ciò avrebbe potuto apparire come una trattativa, come un cedimento da parte dello Stato stesso, per cui, sentito anche il parere di alcuni importanti pm, dissi di no. Fu di sicuro la scelta giusta poiché non bisogna mai dare l'idea che lo Stato possa trattare con la mafia". Lo ha detto Roberto Castelli, storico esponente leghista, parlamentare, viceministro alle Infrastrutture e guardasigilli dal 2001 al 2006, al quotidiano online "Beemagazine", spiegando il suo punto di vista sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. "Il 41 bis è uno strumento estremamente utile nella lotta contro la delinquenza. Per questo motivo, durante il governo Berlusconi, ne abbiamo esteso la durata e lo abbiamo esteso anche ad altre fattispecie di reati quali il terrorismo. Occorre comunque sempre verificare di non cadere in aspetti di incostituzionalità". L'ex ministro ha definito "ambiguo" l'atteggiamento degli esponenti del Pd che sono andati in carcere a trovare l'anarchico: "L'ipocrisia e il doppiopesismo della sinistra è insopportabile. Hanno chiesto un Giurì per le parole di Donzelli, quando per trent'anni hanno ricoperto di insulti il centrodestra e in particolare Berlusconi con accuse di contiguità alla mafia". Infine, sull'ergastolo ostativo ha concluso: "Io sono per la certezza della pena senza se e senza ma. Bisogna però ammettere che, per come è scritta oggi la norma, qualche dubbio di incostituzionalità sorge". (Rin)