Consob: ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari

- Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 7 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo. L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: SwissFX Bank Limited (sito internet www.swissfxbank.live e relativa pagina https://platform.swissfxbank.live); Jkcforex Group Limited (sito internet www.jkcforex.com e relativa pagina https://client.jkcforex.com); "Axicapitals" (sito internet www.axi-capitals.com e relativa pagina https://platform.axicapitals.com); Ceyptoneyx (sito internet www.cryptoneyx.net); Vantage Global Limited (siti internet www.vantagefx.com, www.vantagemarkets.com e relativa pagina https://secure.vantagemarkets.com); N 26 Pty Ltd/ "Binanfx" (sito internet www.binanfx.com e relativa pagina https://account.binanfx.com); Digitalcurrency Exchange (sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home). Sale, così, a 833 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. (Rin)