Germania: l'ambasciatore Varricchio apre l'evento Fresh Hub alla fiera Fruit Logistica

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha aperto l'evento Fresh Hub, organizzato dal Porto di Trieste alla fiera Fruit Logistica, in corso nella capitale della Germania. Come rende noto l'ambasciata d'Italia a Berlino con un messaggio su Twitter, per Varricchio “il progetto è un esempio di innovazione come risposta alle sfide geopolitiche attuali”. Inoltre viene sottolineata l'importanza strategica del porto di Trieste per le relazioni tra Italia e Germania e per l'Ue. (Geb)