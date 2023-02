Ucraina: Serracchiani (Pd), Italia paga divisioni maggioranza e europeismo tentennante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Se nella maggioranza, e tra gli stessi vertici del governo, non si perde occasione per far emergere dubbi sul sostegno italiano all'Ucraina e se l'europeismo della destra che governa appare come minimo tentennante e a corrente alternata c'è poco da lamentarsi, come fa la presidente Meloni, se l'Italia viene esclusa da importanti vertici diplomatici ed economici internazionali. E comunque è un fatto che proprio questi comportamenti hanno mandato in archivio la foto, tanto importante quanto emblematica, di Draghi Macron e Scholz insieme in treno verso Kiev. Tante chiacchiere, tante recriminazioni e lamentele ma alla fine la storia è tutta qui: prima c'eravamo, ora no". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera.(Com)