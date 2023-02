Speciale difesa: Tunisia, omicidio Belaid, avviate indagini contro leader Ennahda per crimini terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento islamico Ennahda, Rachid Ghannouchi, il figlio Mouadh e il vicepresidente del movimento Ali Larayedh sono coinvolti insieme ad altre persone nelle indagini per “crimini terroristici” in relazione all’omicidio di Chokri Belaid, il leader della sinistra tunisina assassinato davanti alla sua abitazione il 6 febbraio 2013. Lo ha riferito un avvocato membro del comitato di difesa di Belaid, Imen Gzara, nel corso di una conferenza stampa riguardante gli ultimi sviluppi delle indagini. A detta di Gzara, sono stati emessi tre mandati di detenzione carceraria per il caso noto come “apparato segreto” e anche l'ex ministro dell’Interno Hichem al Fourati è stato incriminato "per le numerose inesattezze da lui presentate" in relazione al fascicolo Belaid. Già nel giugno scorso, il comitato di difesa di Belaid e Mohamed Brahmi, altro esponente della sinistra tunisina assassinato il 25 luglio 2013, aveva reso noto che un totale di 33 persone, tra cui l'ex presidente del parlamento e leader di Ennahda, Rachid Ghannouchi, erano state formalmente accusate del coinvolgimento nell'uccisione. Il partito islamico e il suo leader hanno sempre respinto tali accuse. (Tut)