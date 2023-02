Speciale difesa: Romania, primo ministro Ciuca, partita per la Turchia la seconda squadra di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aerei del ministero della Difesa romena e uno della Nato stanno trasportando la seconda squadra di ricerca e soccorso nell'area colpita dal sisma, oltre alle attrezzature necessarie per gli interventi. Lo ha annunciato il premier romeno Nicolae Ciuca durante la riunione del governo. "In questo momento abbiamo già due aerei che trasportano la seconda squadra di ricerca e soccorso e un altro aereo della capacità di trasporto aereo della Nato con il quale trasportiamo i mezzi e le attrezzature necessarie alle due squadre in trasferta in Turchia", ha aggiunto. "La Romania è stato il primo Paese che è arrivato nella zona colpita dal terremoto e si è subito rivolto al sostegno della popolazione e delle autorità locali", ha affermato il primo ministro che ha precisato che è stata analizzata anche la fornitura di aiuti umanitari per la Siria. "In coordinamento con le istituzioni europee procederemo per garantire il nostro contributo, nello sforzo di aiutare i cittadini siriani colpiti da questo terremoto", ha affermato Ciuca. (Rob)