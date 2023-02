Speciale difesa: Italia-Somalia, il presidente Mohamud in visita, Roma tenta di recuperare l'influenza perduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Illustrare alle controparti italiane le aree in cui il governo federale della Somalia intende chiedere assistenza per sconfiggere il terrorismo e riportare pace e stabilità nel Paese, e rafforzare la cooperazione in settori quali investimenti, economia, industria e istruzione attraverso la sottoscrizione di accordi e intese in vari ambiti. È con questo obiettivo che il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, ha iniziato una visita ufficiale di diversi giorni in Italia volta a rilanciare le relazioni con il nostro Paese, con cui condivide relazioni storiche di lunga data legate al nostro passato coloniale. Una visita, peraltro, che segue solo di due giorni quella effettuata lunedì scorso dal primo ministro etiope Abiy Ahmed, a testimonianza di una ritrovata centralità di una regione - il Corno d'Africa - che riveste un ruolo strategico per l'Italia ma che per troppo tempo è stata "dimenticata" dai governi italiani. La visita di Mohamud - la seconda a Roma dopo quella avvenuta nel 2013, nel corso del suo primo mandato presidenziale (2012-2017) - ha preso il via ufficialmente con gli incontri al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Previsto un incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mentre nella giornata di venerdì il presidente somalo interverrà ad un evento della fondazione Med-Or alla presenza dello stesso Tajani, del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, del ministro della Difesa Guido Crosetto e del presidente della fondazione ed ex ministro dell’Interno, Marco Minniti. Mohamud interverrà anche, la prossima settimana, all’apertura dei lavori del Consiglio dei governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad). (Res)