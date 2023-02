Speciale difesa: Gasparri (FI), con emendamento Polizia ennesimo segnale di attenzione per comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "L'approvazione in Commissione al Senato dell'emendamento che prevede la semplificazione delle procedure concorsuali, lo scorrimento di graduatorie e l'incremento dei posti per i prossimi concorsi della Polizia di Stato è un ulteriore segnale di questa maggioranza e di questo governo nei confronti del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. In questi mesi, infatti, l'interlocuzione continua tra i vari gruppi politici di maggioranza, che ho seguito personalmente per Forza Italia, ci ha permesso di portare avanti numerose istanze nei vari provvedimenti che il Parlamento ha esaminato. Proseguiamo su questa strada mantenendo, come sempre, un contatto diretto con i sindacati e le rappresentanze delle categorie per individuare insieme le criticità del comparto e le soluzioni percorribili per dare risposte concrete a chi ogni giorno è in strada per difendere la nostra libertà e la nostra sicurezza". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)