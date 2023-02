Speciale difesa: ambasciata a Washington ospita la riunione annuale del Consiglio Italia-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Washington ha ospitato la riunione annuale del Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia. L'ambasciatrice Mariangela Zappia, riferisce una nota, ha ricevuto i partecipanti la sera del 6 febbraio a Villa Firenze. Oltre a lei, sono intervenuti anche l’assistente del segretario di Stato Usa per l’Europa e l’Eurasia, Karen Donfried; e Moises Naim, distinguished fellow del think tank Carnegie Endowment for International Peace. L’ambasciata ha anche ospitato un workshop intitolato “Fast forward: a brave new world coming”, a cui sono intervenuti in videocollegamento il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Pirelli. Messaggi sono stati inviati anche dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Ai lavori a Washington ha partecipato anche la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. (Was)