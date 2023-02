Milleproroghe: Stefani (Lega), bene proroga lavori edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti per l'approvazione dell'emendamento al decreto legge Milleproroghe che prevede il rinvio di un ulteriore anno dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori privati relativi ai permessi di costruire rilasciati fino al 31 dicembre 2023. Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per poter utilizzare procedure più rapide per le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive, realizzate dalla Pubblica amministrazione. Era necessario, alla luce della crisi delle materie prime e delle conseguenze economiche legate al Covid, alla crisi energetica, alla guerra in Ucraina, venire incontro a cittadini e imprese". Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega, Erika Stefani, firmataria dell'emendamento al decreto legge Milleproroghe. (Com)