Sanremo: Mennuni-Menia-De Priamo (Fd'I), ricordi Foibe ed esodo italiani

21 luglio 2021

- "Sarebbe un bel segnale per l'Italia se la sera del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, anche dal palco di Sanremo venisse ricordata la tragedia delle Foibe e il dramma dell'esodo dei 350.000 italiani di Fiume, Istria, Dalmazia. Come giustamente sottolineato dalle associazioni degli esuli, il Festival musicale di Sanremo ormai costituisce una vetrina per il lancio di messaggi di ogni tipo. Sarebbe pertanto auspicabile quanto doveroso se nella kermesse musicale vista da milioni di Italiani, molti dei quali giovani che spesso poco sanno delle foibe, fosse ricordata questa drammatica pagina della nostra storia nazionale per troppo tempo censurata. Sarebbe infine anche un modo per ricordare i grandi artisti giuliani-dalmati, attori e cantanti, come Laura Antonelli, Gianni Garko, Wilma Goich, Alida Valli, Sergio Endrigo, anche loro esuli che scelsero per amore dell'Italia di rimanere liberi ed italiani". Lo dichiarano i senatori di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni, Roberto Menia e Andrea De Priamo. (Rin)