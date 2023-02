Sardegna: raccolta differenziata rifiuti, Isola seconda regionale in Italia - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La Sardegna consolida i risultati ottenuti finora nella gestione dei rifiuti urbani e si conferma, come negli anni passati, al secondo posto tra le Regioni italiane, dopo il Veneto, per la raccolta differenziata con il 74.9 per cento. “Un risultato frutto del continuo impegno dei cittadini e delle Amministrazioni comunali, che hanno contribuito a migliorare il servizio di raccolta e a renderlo sempre più efficace ed efficiente”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu. (Rsc)