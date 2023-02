Sanità: Boston Scientific prima azienda ad adottare soluzione per diagnostica in realtà aumentata di Vodafone Business (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione di remote proctoring di Vodafone Business consente di “manipolare” in tempo reale l’ologramma del modello paziente-specifico, effettuando operazioni di taglio, sezione, zoom, e replicando virtualmente le informazioni medicali necessarie al posizionamento e impianto di dispositivi come valvole transcatetere, stent, occluders. Boston Scientific, leader mondiale nella tecnologia biomedicale, che, attraverso prodotti e soluzioni innovativi, da oltre 40 anni, contribuisce al miglioramento dello stato di salute globale della popolazione, impiegherà la soluzione di remote proctoring di Vodafone Business nella formazione dei tecnici di sala operatoria. La fase iniziale dell’implementazione della soluzione prevede che vengano replicati in 3D e in realtà aumentata anche alcune soluzioni medicali di Boston Scientific, che potranno così essere visualizzate e “manipolate” nel contesto virtuale e tridimensionale di casi clinici rilevanti: in questo modo l’osservazione e la formazione del personale di sala operatoria può avvenire in un ambiente altamente tecnologico, interattivo, sicuro e ancora più vicino alla reale esperienza d’uso. (Com)