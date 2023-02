Lavoro: Uiltrasporti, cordoglio per morte lavoratore Tpl a Savona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore dell'azienda di trasporto pubblico locale di Savona che ieri sera ha tragicamente perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro". Lo afferma la segretaria nazionale della Uiltrasporti sull'incidente avvenuto ieri sera a Savona in cui ha parso la vita un capo officina dell'azienda di Trasporto Pubblico. "Rimaniamo ora in attesa che le indagini chiariscano la dinamica esatta dell'incidente. Dopo quanto accaduto solo due giorni fa nel cantiere del Terzo Valico dove ha perso la vita un operaio, sentiamo ancora di più il dovere di ribadire l'assoluta necessità di maggiori tutele e più sicurezza sul lavoro perché incidenti così tragici non avvengano più. L'obiettivo zero morti sul lavoro - sottolinea Uiltrasporti - deve essere un imperativo per tutti noi". (Rin)