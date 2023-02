Turchia: terremoto, India ha inviato 135 tonnellate di materiali di soccorso e più di 250 operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal lancio dell’Operazione Dost (Amici), a sostegno della Turchia colpita dal terremoto del 6 febbraio, l’India ha inviato cinque aerei dell’Aeronautica militare con oltre 135 tonnellate di materiali di soccorso e più di 250 persone. Lo rende noto il ministero degli Esteri indiano. Oltre 150 persone fanno parte di tre squadre della Forza nazionale di risposta ai disastri (Ndrf) che stanno operando a Gaziantep, dotate anche di unità cinofile, veicoli, attrezzature specializzate e rifornimenti. Un’altra squadra, di 99 persone, è composta da personale sanitario, inviato per allestire un ospedale da campo a Iskenderun. Il dispiegamento delle squadre indiane in Turchia è coordinato con le autorità locali attraverso l’ambasciata, che ha aperto un ufficio ad Adana. L’ambasciata indiana, inoltre, si sta occupando dei connazionali, in particolare sta cercando di rintracciare un cittadino scomparso. Per quanto riguarda la Siria, sono state consegnate a Damasco più di sei tonnellate di materiali per i soccorsi e farmaci.(Inn)