Innovazione: conto alla rovescia per Maker Faire, si terrà a ottobre alla Fiera di Roma (2)

24 luglio 2021

- In attesa della tradizionale “Call for Makers”, a breve si aprirà la “Call for Big Bang Projects” ovvero l’opportunità rivolta a tutti, maker, artisti, visionari, per costruire la nuova edizione non solo nei contenuti, ma anche nelle sue attrazioni più importanti. In particolare, si apriranno le candidature per progetti di grandi dimensioni, quelli con elevata interattività e coinvolgimento del pubblico, allestimenti o attrazioni di forte impatto visivo adatte a caratterizzare gli spazi della manifestazione (padiglioni, percorsi esterni, ingressi e aree di accesso), aree per attività interattive (piste, voliere, palchi, laboratori), mostre e approfondimenti tematici. "L’edizione 2023 avrà una dimensione imprenditoriale ancora più marcata, con il coinvolgimento di numerose start up, anche straniere. Chi partecipa alla Maker Faire può vedere, da vicino, le persone che con la loro creatività stanno costruendo il nostro presente e l’immediato futuro”, ha sottolineato Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma. La manifestazione grazie agli spazi della Fiera di Roma anche quest'anno avrà un area dedicata ai bambini con tante proposte, tra cui "Educational day", l'evento del venerdì che coinvolge migliaia di studenti delle scuole medie e superiori che possono visitare, in anteprima, le invenzioni e le scoperte esposte nei vari padiglioni. (Rer)