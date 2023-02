Imprese: Sace presenta Mappa dei Rischi 2023, fragilità rallenta economia e commercio internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo scenario base di debolezza del ciclo economico, l’inflazione mondiale è stimata in calo attorno al 5 per cento per il 2023, la crescita del Pil mondiale è attesa in calo all’1,3 per cento, oltre due punti percentuali inferiore rispetto alle proiezioni pre-conflitto russo-ucraino e l’interscambio globale resterà sostanzialmente fermo secondo le stime di Oxford Economics. A risentirne maggiormente saranno i volumi degli scambi internazionali di beni e di servizi: sui primi pesa la debolezza della domanda oltre che un rallentamento fisiologico dopo le performance molto positive dello scorso biennio; i secondi continueranno a beneficiare della ripresa dei flussi turistici e delle attività legate ai viaggi e al canale dell’ospitalità. Tuttavia, un allentamento delle pressioni inflazionistiche, maggiore rispetto a quello atteso, sta aumentando la probabilità di uno scenario migliorativo. (Rin)