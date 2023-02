Ucraina: Metsola, Stati membri valutino fornitura di aerei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati europei dovrebbero considerare la fornitura di sistemi a lungo raggio e di aerei militari all'Ucraina. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo in apertura della sessione plenaria straordinaria convocata per la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sono orgogliosa di dire che questa Casa della democrazia europea, i suoi membri, la nostra Unione Europea, sono sempre stati al vostro fianco. Siamo consapevoli che state combattendo non solo per i vostri valori, ma anche per i nostri. Per quegli ideali che ci legano come sorelle e fratelli. Che ci rendono tutti europei. Perché l'Ucraina è Europa e il futuro della vostra nazione è nell'Unione Europea", ha detto. "Conosciamo il sacrificio che il vostro popolo ha sopportato per l'Europa e dobbiamo onorarlo non solo con le parole, ma anche con i fatti. Con la volontà politica di garantire scambi commerciali più facili e con un processo di adesione il più rapido possibile. Con fondi per il vostro popolo, con aiuti per la ricostruzione, con l'addestramento delle vostre truppe. Con equipaggiamenti militari e sistemi di difesa di cui avete bisogno per vincere", ha aggiunto Metsola. "Adesso gli Stati devono considerare, rapidamente e come passo successivo, la fornitura di sistemi a lungo raggio e dei jet di cui avete bisogno per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata", ha concluso. (Beb)