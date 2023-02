Ucraina: Zelensky, la guerra della Russia è quella di un dittatore che combatte i valori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra totale della Russia “è una minaccia di un dittatore” che cerca di distruggere i valori europei. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando a Bruxelles al Parlamento Ue, prima di partecipare al Consiglio europeo. “E’ una minaccia di un dittatore con riserve massicce di armi sovietiche e di altri regimi dittatoriali, in particolare quello iraniano. Per combattere questa guerra il Cremlino ha cercato di distruggere i nostri valori europei, il valore della vita umana, anche in Russia. 140 milioni di russi sono solo corpi per il Cremlino”, ha detto Zelensky. “Questi sono i valori che rappresenta la Russia. Il regime russo investe nella xenofobia e cerca di renderla la normalità. Mira a far tornare la realtà disumana degli anni ’30 e 40. La risposta dell’Europa è no”, ha detto Zelensky aggiungendo che l’Ucraina difende i valori europei sul campo di battaglia. “La nostra vittoria garantirà la vittoria dei nostri valori europei, la nostra vittoria deve diventare realtà, è un imperativo”, ha detto Zelensky.(Beb)