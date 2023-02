Credito: Sace, livello di rischio diminuisce in 57 Paesi su 194

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rischio del credito - il rischio che la controparte estera non sia in grado o non sia disposta a onorare le obbligazioni derivanti da un contratto commerciale o finanziario - dei 194 Paesi analizzati, in 57 diminuisce il livello di rischio, 72 Paesi restano stabili, mentre in 65 aumenta. È quanto emerge dall’analisi di Sace sulla Mappa dei Rischi 2023. Le principali geografie avanzate presentano un profilo creditizio invariato con una crescita in rallentamento e conti pubblici frenati dall’onere del sostegno a famiglie e imprese prima per gli impatti della pandemia e ora per il caro bollette energetiche, come nel caso di Germania e Francia (stabili, rispettivamente 18 e 23). Bene Portogallo e Grecia (diminuiscono rispettivamente a 42 e 66), che lo scorso anno ha rimborsato anticipatamente il debito con il Fmi ed è uscita dal programma di sorveglianza della Commissione europea. In Medio Oriente, le geografie produttrici di commodity dell’energia hanno registrato un immediato beneficio dall’aumento dei prezzi, con ricadute positive sulle finanze pubbliche, come Arabia Saudita (32), Emirati Arabi Uniti (36) ed Oman (62), dove lo sforzo riformatore e la disciplina fiscale hanno permesso di ridurre il debito pubblico. In Africa, aumentano gli score in Ghana (88) ed Etiopia (93) che stanno subendo le ricadute delle politiche post pandemiche e della dipendenza dai capitali esteri. Frena anche il Kenya (81) a causa delle limitate risorse da destinare a politiche di supporto. (segue) (Rin)