Credito: Sace, livello di rischio diminuisce in 57 Paesi su 194 (2)

- Malgrado le esportazioni energetiche l’Egitto (83) vede peggiorare il proprio score a causa dell’impatto della guerra sull’approvvigionamento di materie prime agricole e sul market sentiment, così come Nigeria (85) e Sudafrica (67) nei quali l’attività di impresa risente di un contesto complesso. In Tunisia (92) si registra un peggioramento della situazione economica in tutti i comparti. In Europa emergente e Csi il rischio di credito risente della pesante escalation della crisi russo-ucraina. In difficoltà la Romania (58) gravata da un più costoso import energetico, che ha costituito uno dei principali freni alla crescita e dal mancato accesso all’area Schengen. Un caso a sé è la Turchia (84) dove il ripetuto taglio dei tassi di interesse con un’inflazione sopra l’80 per cento ha causato una perdita di fiducia da parte degli investitori internazionali e conseguente downgrade da parte di tutte le agenzie di rating. I progressi finalizzati all’ingresso nell’Unione monetaria europea hanno favorito il miglioramento dello score del credito della Croazia (diminuisce a 55), che dal primo gennaio oltre ad aver adottato l’euro è anche entrata nell’area Shengen. In Asia il progressivo consolidamento fiscale e una robusta crescita economica posizionano l’India (60) tra i best performer dei principali mercati globali, garantendole un miglioramento. (segue) (Rin)