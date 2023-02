Credito: Sace, livello di rischio diminuisce in 57 Paesi su 194 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova Delhi, inserita nel Rapporto Export 2022 tra le economie dinamiche per l’export italiano di beni e con cui la Ue ha in corso negoziazioni per il raggiungimento di un accordo di libero scambio, prosegue con politiche di sviluppo infrastrutturali. Migliorano Vietnam (67) e Taiwan (23) grazie all’ottima gestione dei conti pubblici con livelli di debito inferiori al periodo pre-pandemico. Resta fragile lo Sri Lanka (98) dove l’aumento del costo della vita e la debolezza economica hanno contribuito alla crisi politica con un impatto profondo sulla solvibilità dello Stato. Pakistan (90) e Bangladesh (82) risentono della dipendenza dai capitali esteri e della limitata capacità di finanziare il proprio indebitamento necessario per alimentare le politiche post pandemiche. Malesia (35) e Indonesia (54) hanno avuto un rilancio economico dovuto anche dall’aumento dei prezzi della produzione di materie prime energetiche. Infine i rischi bancari e corporate sono in aumento in Paesi come Thailandia (60) e Cina (50) caratterizzati da un elevato livello di debito privato. Mentre la Corea del Sud (21) e le Filippine (50) beneficiando di ampie risorse pubbliche hanno saputo affrontare le sfide causate dal protrarsi della guerra in Ucraina. In America Latina proseguono con una buona performance di crescita Brasile (55) e Messico (44), il primo soprattutto per un sistema produttivo dinamico e il secondo segue il paso lento pero seguro della ripresa grazie alla struttura manifatturiera della sua economia. Anche l’Argentina (81) nonostante un quadro politico ed economico ancora incerto vede un miglioramento della propria dinamica debitoria e Portorico (68) e Belize (75) hanno altresì stabilizzato la propria posizione sui mercati. (Rin)