Roma: Bioparco, accorgimenti per proteggere dal freddo gli animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste giornate di freddo intenso i guardiani del Bioparco di Roma sono particolarmente attenti alle esigenze degli animali. Ogni giorno compiono un monitoraggio per verificare le condizioni di benessere e talvolta mettono a punto accorgimenti anti freddo. Lo riferisce il Bioparco in una nota. La nutrita colonia di macachi del Giappone, che può contare come tutti i primati su ricoveri interni riscaldati, riceve patate lesse calde, distribuite nell’ampia area esterna. All’orso Kuma, invece, sono riservate mele cotte calde insieme all’uvetta e al miele, che i keeper spalmano in quantità sui tronchi dell’exhibit. “Con il freddo – spiega la presidente del Bioparco, Paola Palanza – diamo ai nostri animali anche del cibo caldo e più ricco di energia e li stimoliamo a cercarlo. Spargere e nascondere il cibo nelle aree è infatti una forma di arricchimento ambientale utilizzato nei parchi zoologici per aumentare il livello di attività e il benessere psicofisico dei loro ospiti”.(Com)