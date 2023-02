Clima: Sace, peggioramento degli indicatori di rischio nell’ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indicatori di rischio climatico presentano un peggioramento nell’ultimo anno, seppure con alcune differenze dal punto di vista geografico e dei relativi impatti socio-ambientali. È quanto emerge dall’analisi di Sace sulla Mappa dei Rischi 2023. Nell’Est Europa e Csi il rischio è limitato a Paesi come il Tajikistan (98) e il Kirghizistan (83), teatro di terremoti frequenti. L’Asia è la più esposta al rischio di fenomeni naturali avversi a causa di temperature in aumento due volte più rapidamente rispetto alla media globale. India (94) e Bangladesh (96) sono le geografie con il più alto indice di rischio climatico dell’area e colpite da eventi ricorrenti e di forte entità in termini di perdite umane ed economiche. Così come il Pakistan (78), esposto ad alluvioni e le Maldive (83), la cui struttura insulare è minacciata. Il surriscaldamento globale espone poi alcune aree dell’Asia a fenomeni di estrema siccità, come quelli che hanno interessato la Cina (99) nei mesi estivi del 2022 danneggiando la produzione agricola e causando anche una crisi energetica nel Paese, con ripercussioni negative sulla produzione industriale. Anche l’Africa Subsahariana riporta un cospicuo aumento degli indicatori di rischio climatico, con dinamiche differenti nei vari quadranti regionali. (segue) (Rin)