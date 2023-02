Fisco: Foti (Fd'I), Meloni promette rivoluzione importante per Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa legislatura sarà caratterizzata da riforme importanti per la Nazione. Così come affermato dal presidente Meloni, intervistata dal 'Sole 24 Ore', la più importante sarà quella del fisco. Sono allo studio del governo misure mirate per pensionati e dipendenti, agevolazioni e sburocratizzazione per le piccole e medie imprese". Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Come promesso da Giorgia Meloni, verrà rivoluzionato il rapporto tra fisco e contribuenti, per combattere l'evasione all'origine, permettere ai cittadini di riprendere fiato dopo anni di restrizioni, imponendo così un cambio di marcia importante per l'Italia", conclude. (Rin)