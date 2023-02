Credito: Terzulli (Sace), generale stabilità del quadro dei rischi a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mappa dei Rischi 2023 “evidenzia una generale stabilità del quadro dei rischi del credito globali, senza mostrare tuttavia l’auspicata inversione di tendenza dopo i marcati incrementi dello scorso anno”. Lo ha dichiarato Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace, in occasione della presentazione della Mappa dei Rischi 2023. ”Se da un lato questa stabilità è una buona notizia perché, nonostante le circostanze geopolitiche avverse, le principali economie sono riuscite a mantenere un livello di rischio relativamente immutato, dall’altro rappresenta un’occasione persa per quelle geografie che hanno beneficiato di ampi supporti finanziari. Peggiorano i rischi politici in un contesto globale fortemente polarizzato da elementi di natura geopolitica, in particolare nella componente di violenza politica; peggiorano i rischi climatici, migliorano gli indicatori di transizione energetica”, ha aggiunto Terzulli. (Rin)