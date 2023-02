Milleproroghe: Mazzella-Appendino (M5s), bocciato nostro emendamento su Opzione Donna, nuovo schiaffo a lavoratrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza ha bocciato il nostro emendamento al decreto Milleproroghe per ripristinare Opzione Donna nella sua versione originale. Con questa proposta di modifica intendevamo eliminare la norma, iniqua e discriminatoria, inserita dal governo in legge di Bilancio, che ha cancellato il diritto di migliaia di lavoratrici di andare in pensione prima quest'anno". Lo affermano in una nota il capogruppo del M5S in commissione Lavoro-Sanità del Senato, Orfeo Mazzella, e la deputata 5S ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino. "Anche stavolta, purtroppo, ci siamo scontrati contro il muro ideologico eretto dalla Destra. Una destra che ha preso in giro queste donne, promettendo loro interventi correttivi che, provvedimento dopo provvedimento, non sono mai arrivati. La nostra battaglia su Opzione Donna non si ferma qui", concludono. (Rin)