Imprese: Ricci (Sace), investire in sostenibilità e transizione per crescita futura

- Strumenti come la nostra mappa dei rischi sono oggi più che mai indispensabili alle imprese italiane per continuare a crescere sui mercati in maniera competitiva, sana e sostenibile. “I rischi del credito, politici e climatici dialogano tra loro e vanno letti in maniera integrata, ma emerge con forza il messaggio che sostenibilità e transizione sono priorità imprescindibili su cui investire per sviluppare resilienza e costruire vie di crescita futura per le aziende e per il nostro Paese”. Lo ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore delegato di Sace, in occasione della presentazione della Mappa dei Rischi 2023. “Il lavoro svolto dal nostro ufficio studi si affianca a tutte le iniziative di formazione e informazione che noi di Sace portiamo avanti per accompagnare ogni giorno le aziende italiane, soprattutto le Pmi, in un contesto internazionale fluido e incerto”, ha aggiunto Ricci. (Rin)