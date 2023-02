Ucraina: Borrell, più armi e sostegno finanziario alla nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno fornite più armi e ulteriore sostegno finanziario all'Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Oggi parteciperò a un dibattito insieme al presidente Zelensky. Il risultato sarà sicuramente un maggiore sostegno all'Ucraina. Fornendo più armi o supporto militare, più sostegno finanziario, per rendere l'Ucraina in grado di resistere all'aggressione della Russia", ha detto Borrell. (Beb)