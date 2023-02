Autonomia: Salvini, gli avversari sono quelli che non sanno fare proprio mestiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “L'autonomia premia chi spende meno e spende meglio, gli avversari dell'autonomia sono quelli che non sanno fare il loro mestiere”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite di "Mattino Cinque news" su Canale 5. "Se in Campania i trasporti non funzionano, se l'immondizia è in giro, se c'è caos, c'è evidentemente qualcuno che amministra male. C'è qualcuno che evidentemente non sa fare il suo mestiere", ha aggiunto. (Rin)