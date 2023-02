Sicurezza: Salvini, mille assunzioni vigilantes per stazioni più sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi 100 giorni sto e stiamo lavorando perché le stazioni siano più sicure. Questa mattina starò in stazione Termini a presentare con Fs un piano di assunzioni di mille uomini e donne che facciano sicurezza nelle stazioni e sui treni entro i prossimi anni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite di "Mattino Cinque news" su Canale 5 dopo l'accoltellamento di ieri alla stazione Termini. "Prendere il treno non può essere un’avventura. Stiamo lavorando in concreto con un piano assunzioni di vigilantes privati che si vanno ad aggiungere ai controlli di Polizia, Carabinieri ed Esercito all'esterno", ha aggiunto.(Rin)