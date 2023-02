Giappone-Italia: Tripodi incontra vice ministra degli Esteri Yoshikawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri Maria Tripodi ha incontrato oggi a Tokyo la vice ministra degli Esteri del Giappone, Yuumi Yoshikawa. Lo ha riferito la Farnesina, secondo cui il colloquio si è concentrato sui temi delle relazioni politiche, economico-commerciali e culturali, sulle esposizioni universali di Osaka 2025 e di Roma 2030, e sulla collaborazione in ambito G7. Conclusa il 7 gennaio la tappa a Singapore, dove ha presenziato all'inaugurazione della mostra di arte contemporanea "La grande visione italiana -Collezione Farnesina" e incontrato i sottosegretari per gli Affari esteri, del Commercio-Industria e della Cultura, il sottosegretario Maria Tripodi è giunto ieri a Tokyo, seconda tappa della sua missione in Asia. Nella capitale giapponese incontrerà anche il decano del gruppo parlamentare d'amicizia tra Italia e Giappone On Akira Amari, e il viceministro parlamentare per l'Economia, il Commercio e l'Industria Makoto Nagamine. (segue) (Res)