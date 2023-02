Giappone-Italia: Tripodi incontra vice ministra degli Esteri Yoshikawa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dei colloqui vi saranno il sostegno della candidatura di Roma a ospitare l'esposizione Universale 2030, la cooperazione in campo economico, politico e culturale e la collaborazione in ambito G7, di cui il Giappone detiene quest'anno la presidenza. Al termine, il sottosegretario Tripodi incontrerà in ambasciata i rappresentanti delle aziende italiane operanti in Giappone. La missione proseguirà a Hanoi nel fine settimana, dove è previsto un evento di presentazione ai media della candidatura di Roma Expo 2030 cui seguiranno incontri istituzionali con il viceministro degli Esteri Nguyen Minh, il viceministro della Cultura, Sport e Turismo Nguyen Phuong Hoa, con i membri del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Vietnam e con i rappresentanti del sistema Italia in Vietnam. Il sottosegretario Tripodi presenzierà inoltre a un concerto per celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam. (Res)