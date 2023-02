Lazio 2023: Cacciatore (Pp), avanti con delocalizzazione Tmb Salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto Tmb Salario "dovrebbe sparire per essere dismesso, delocalizzato e convertito a recupero materia". Lo afferma in una nota il candidato alle elezioni regionali del Lazio con la lista Polo progressista, Marco Cacciatore. "Sono tornato presso l'impianto Ama Salario, Trattamento meccanico biologico (Tmb) dell'indifferenziato, andato a fuoco nel dicembre 2018. Secondo le norme vigenti, dalle leggi europee al Piano regionale rifiuti, questo tipo di impianti dovrebbero sparire per essere dismessi, delocalizzati e convertiti a recupero materia (Remat): impianti in cui entra rifiuto privo di organico e le materie anziché essere aggregate in combustibile vengono lasciate separate per essere avviate al recupero, riuso, riutilizzo o riciclo - spiega -. Così si risparmierebbe dal 20 al 30 per cento di fabbisogno energetico nazionale, a fronte di quel misero quattro per cento di valore aggiunto che viene apportato tramite incenerimento e recupero energetico, da tutti gli inceneritori e biodigestori anaerobici presenti in Italia". (segue) (Com)