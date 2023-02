Lazio 2023: Cacciatore (Pp), avanti con delocalizzazione Tmb Salario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impianto di recupero materia - prosegue Cacciatore - conviene sotto tutti i punti di vista: minor impatto, meno costi, più rapido nei tempi di autorizzazione che realizzazione. In breve, tutto porterebbe alla soluzione di delocalizzazione da questo sito, per portare altrove le linee che sono ancora intatte, perché non bruciate dall'incendio, e purtroppo ancora piene di immondizia. Invece, anche a impianto chiuso, i camion continuano a stazionare e quando d'estate c'è crisi presso gli impianti, arriviamo a decine di camion fermi qui, che determinano una situazione da 'discarica su gomma'. Dobbiamo al più presto - conclude - liberare i cittadini del quartiere e del territorio da questo male, che che da troppi anni aggrava la vivibilità di questo quadrante, insieme all'incenerimento abusivo di rifiuti che specie in estate lede gravemente i diritti di vivibilità della cittadinanza". (Com)